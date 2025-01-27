رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "on"، ومنصة "watch it" البرومو التشويقي لمسلسل "الكابتن"، بطولة الفنان أكرم حسني، تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025.

ونشرت "watch it" البرومو عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "جهّزوا نفسكم لرحلة ومغامرة مثيرة مع الكابتن حسام عز الدين في مسلسل الكابتن في رمضان".

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

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