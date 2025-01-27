رمضان 2025.. "المتحدة" تكشف عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "حكيم باشا"

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كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه على شاشاتها ضمن مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر رياحنة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وهاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

"حكيم باشا" يشارك في بطولته أيضا: أحمد عبدالله محمود ومحمد العمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامح فكري وشيماء عباس وأحمد صادق وعايدة فهمي وحمدي هيكل، من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.

جدير بالذكر أن مصطفى شعبان شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل المعلم، بطولة سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد بدير، سلوى خطاب وانتصار.