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رمضان 2025.. "WATCH IT" تطرح صورًا جديدة من كواليس مسلسل "فهد البطل"

08:25 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كارولين عزمي في كواليس فهد البطل
  • عرض 11 صورة
    كواليس فهد البطل
  • عرض 11 صورة
    كواليس فهد البطل
  • عرض 11 صورة
    كواليس فهد البطل
  • عرض 11 صورة
    كواليس فهد البطل
  • عرض 11 صورة
    محسن منصور في كواليس فهد البطل
  • عرض 11 صورة
    محمود البزاوي في كواليس فهد البطل
  • عرض 11 صورة
    ميرنا نور الدين في كواليس فهد البطل
  • عرض 11 صورة
    عصام السقا في كواليس فهد البطل
  • عرض 11 صورة
    أحمد عبدالعزيز في كواليس فهد البطل
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كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "WATCH IT" صورًا من كواليس مسلسل "فهد البطل"، للنجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت المنصة مجموعة صور من كواليس "فهد البطل"، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "من خلف كواليس مسلسل فهد البطل يعرض قريباً على في رمضان 2025، متوفر في جميع أنحاء العالم".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، حجاج عبد العظيم، عزت زين، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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فهد البطل أحمد العوضي مسلسلات رمضان 2025 رمضان 2025
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