رمضان 2025.. "WATCH IT" تطرح صورًا جديدة من كواليس مسلسل "فهد البطل"

"dmc" تكشف عن بوسترات مسلسل "ظلم المصطبة" استعدادًا لعرضه رمضان 2025



كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "WATCH IT" صورًا من كواليس مسلسل "فهد البطل"، للنجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت المنصة مجموعة صور من كواليس "فهد البطل"، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "من خلف كواليس مسلسل فهد البطل يعرض قريباً على في رمضان 2025، متوفر في جميع أنحاء العالم".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، حجاج عبد العظيم، عزت زين، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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