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تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "المجانين" بطولة محمد هنيدي

04:42 م الأحد 26 يناير 2025

تركي آل الشيخ

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كتبت- سهيلة أسامة:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لمسرحية "المجانين" بطولة النجم محمد هنيدي، التي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير.

ونشر تركي آل الشيخ الملصق الدعائي الرسمي للمسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "تنتظركم لحظات كوميدية مع مسرحية المجانين من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومجموعة مميزة من النجوم، على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

تركي-آل-الشيخ

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مسرحية المجانين تركي آل الشيخ محمد هنيدي
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