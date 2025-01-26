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رمضان 2025.. 10 صور من كواليس مسلسل "النص" بطولة أحمد أمين

04:25 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صدقي صخر في مسلسل النُص
  • عرض 10 صورة
    صدقي صخر
  • عرض 10 صورة
    أحمد أمين وكواليس تصوير مسلسل النُص
  • عرض 10 صورة
    أحمد أمين 1
  • عرض 10 صورة
    مسلسل النُص
  • عرض 10 صورة
    من كواليس تصوير مسلسل النُص
  • عرض 10 صورة
    الفنان أحمد أمين في مسلسل النُص
  • عرض 10 صورة
    من مسلسل النُص
  • عرض 10 صورة
    مسلسل النُص بطولة أحمد أمين
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كتبت- منى الموجي:

كشفت مجموعة قنوات CBC، DMC، ON، عن 10 صور من كواليس مسلسل "النص" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، بعد أيام قليلة.

وظهر في الصور عدد من أبطال العمل، بينهم: الفنان أحمد أمين، الفنان صدقي صخر.

وكُتب تعليقا على الصور التي تم نشرها عبر موقع انستجرام: "من كواليس مسلسل النُّص انتظروا النجم أحمد أمين وعدد من نجوم الفن بأداء رائع على شاشات المتحدة في رمضان".

المسلسل من إخراج حسام علي، ويشارك في بطولته: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي.

كان الفنان أحمد أمين شارك في رمضان 2023 بمسلسل "الصفارة" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه البطولة: آية سماحة وطه دسوقي.

أحمد أمين مسلسل النص صدقي صخر مسلسلات رمضان 2025 مسلسل الصفارة أسماء أبو اليزيد
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