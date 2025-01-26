مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل أغنية عبدالباسط حمودة في "إِش إش"

كتب- مصطفى حمزة:

انتهى المطرب عبدالباسط حمودة، من تسجيل الأغنية التي يقدمها في مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

الأغنية من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، وألحان عزيز الشافعي.

المخرج محمد سامي اتفق مع 3 شعراء على كتابة أغاني المسلسل، وهم الشاعر حسام طنطاوي، والشاعر محمد أبو نعمة، الشاعرة هالة علي الزيات، ويتولى وضع الألحان عزيز الشافعي، ومحمدي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة صعود راقصة شعبية، ومن بطولة الفنانة مي عمر، ويتولى إخراجه زوجها المخرج محمد سامي.

المسلسل يضم مجموعة من مطربي الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم عبدالباسط حمودة، وحسن شاكوش، ومؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، إذ تشهد أحداث العمل تقديم كل منهم أغنية .

ويشارك في بطولة المسلسل: ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف.