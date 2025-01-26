"نتقابل في رمضان".. يسرا اللوزي تحتفل بنجاح مسلسل "سراب"

"الحياة" تكشف عن بوسترات مسلسل "عقبال عندكم" استعدادًا لعرضه رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة يسرا اللوزي، الاحتفال بنجاح مسلسلها "سراب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدات مرتفعة.

ونشرت يسرا اللوزي صور من العرض الخاص للمسلسل عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "من العرض الخاص لـ آخر حلقة من مسلسل سراب، شكر كبير لكل فريق العمل اللي تعب علشان يطلع المسلسل بالشكل ده، وشكر خاص لكل حد حب شخصية ملك وتابع المسلسل، نتقابل في رمضان".

وتصدرت الفنانة يسرا اللوزي، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بسبب مسلسل "سراب"، وسط إشادة كبيرة بدورها بأحداث المسلسل، وتدور الأحداث حول اختفاء طفل في السابعة من عمره في ظروف غامضة، ويحاول والداه كشف ملابسات ما حدث، ثم يعود الطفل سالمًا لكن يبقى الغموض مستمرًا، بينما تتوالى التحقيقات حول هذا الاختفاء، لتكشف عن حقائق وعلاقات متشابكة تقلب كل شيء رأسًا على عقب.

وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم خالد النبوي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، ديامان بو عبود، أحمد وفيق، إسماعيل شرف، أحمد مجدي، إنجي المقدم، محمد كيلاني، جينا سليم، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد.

يذكر أن، الفنانة يسرا اللوزي تشارك في الجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بعد أنباء طلاق نانسي عجرم.. كيف علق الجمهور على رسالتها الأخيرة المثيرة للجدل؟

سمية الخشاب عن مسلسلها "أم 44": "سيكون من أجمل الأدوار خلال مشواري الفني"



