"dmc" تكشف عن بوسترات مسلسل "ظلم المصطبة" استعدادًا لعرضه رمضان 2025

"الحياة" تكشف عن بوسترات مسلسل "عقبال عندكم" استعدادًا لعرضه رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت قناة "dmc" عن بوسترات دعائية لمسلسل "ظلم المصطبة"، المقرر مشاركته ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "dmc" على "إنستجرام"، بوسترات منفردة لعدد من أبطال المسلسل وهم الفنان ريهام عبد الغفور، الفنان إياد نصار، والفنان فتحي عبد الوهاب، وعلقت: "انتظروا النجم إياد نصار والنجمة ريهام عبد الغفور والنجم فتحي عبد الوهاب في مسلسل ظلم المصطبة، على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

ويشارك ببطولة مسلسل "ظلم المصطبة" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم بسمة، أحمد عزمي، دياب، قصة ومعالجة أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

وتعود الفنانة ريهام عبد الغفور إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب من آخر أعمالها "الأصلي" الذي عرض في شهر فبراير عام 2024.

يذكر أن، الفنانة ريهام عبد الغفور تشارك ببطولة مسلسل "كتالوج" وسط عدد من النجوم وهم محمد فراج، سماح أنور، تارا عماد، خالد كمال، اية سماحة، تأليف أحمد عبد الله، إخراج وليد الحلفاوي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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