"الحياة" تكشف عن بوسترات مسلسل "عقبال عندكم" استعدادًا لعرضه رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

تواصل شبكة قنوات "الحياة"، الترويج للأعمال الدرامية المقرر عرضها عبر قنواتها خلال موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكشفت الصفحة الرسمية لقناة "الحياة" على "إنستجرام"، عن بوسترات دعائية خاصة بمسلسل "عقبال عندكم"، بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة إيمي سمير غانم، واللذان ظهر بشكل كوميدي وسط مشاركة عدد من نجوم الكوميديا وهم محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعاون فيها الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في الدراما التلفزيونية وكانت المرة الأولى بمسلسل "حق ميت" عام 2015، وللمرة الثانية بمسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان حسن الرداد في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "محارب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركه البطولة نخبة من النجوم هم أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

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