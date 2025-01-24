إعلان

مسلسلات رمضان 2025.. معتز التوني من كواليس تصوير "الكابتن"

10:49 م الجمعة 24 يناير 2025

المخرج والممثل معتز التوني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج معتز التوني، الترويج لمسلسله الجديد "الكابتن" بطولة النجم أكرم حسني، استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر التوني صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وكتب: "مسلسل الكابتن قريبًا".

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج معتز التوني على شاشة السينما كانت بفيلم "X مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد، الفنان محمد ممدوح، الفنانة أمينة خليل، وعرض ضمن موسم أفلام الصيف 2024.

معتز التوني من كواليس تصوير مسلسل الكابتن

اقرأ أيضا:

رمضان 2025.. 14 صورة من كواليس مسلسل "ولاد الشمس"

"نشوفكم على خير"..سوسن بدر تعلن عن جزء ثالث من سلسلة "أم الدنيا"

مسلسلات رمضان 2025 إنستجرام معتز التوني مسلسل الكابتن أكرم حسني سوسن بدر المخرج معتز التوني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة