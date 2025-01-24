مسلسلات رمضان 2025.. معتز التوني من كواليس تصوير "الكابتن"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج معتز التوني، الترويج لمسلسله الجديد "الكابتن" بطولة النجم أكرم حسني، استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر التوني صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وكتب: "مسلسل الكابتن قريبًا".

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج معتز التوني على شاشة السينما كانت بفيلم "X مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد، الفنان محمد ممدوح، الفنانة أمينة خليل، وعرض ضمن موسم أفلام الصيف 2024.

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