مسلسلات رمضان 2025.. "واتش ات" تكشف عن بوستر "النص" استعدادًا لعرضه على منصتها

كتب- مروان الطيب:

تواصل "واتش ات" الترويج لعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها على منصتها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، مطلع شهر مارس المقبل.

ونشرت "واتش ات" بوستر دعائي لمسلسل "النص" بطولة الفنان أحمد أمين، وكتبت: "كوميديا على أعلى مستوى هتجمعنا مع النجم أحمد أمين في مسلسل النص في رمضان على واتش ات".

مسلسل "النص" هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ويشارك ببطولته كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

وظهر الفنان أحمد أمين خلال العام الماضي كضيف شرف بأكثر من عمل درامي منها مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان طه دسوقي، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد أمين كانت بمسلسل "ساعته وتاريخه" وسط بطولة عدد كبير من النجوم والوجوه الشابة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، وعرض المسلسل مطلع شهر ديسمبر 2024.





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