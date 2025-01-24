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رمضان 2025.. 14 صورة من كواليس مسلسل "ولاد الشمس"

04:46 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    في كواليس مسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    كواليس تصوير مسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    محمود حميدة وكواليس مسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    محمود حميدة ومسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    محمود حميدة
  • عرض 14 صورة
    طه دسوقي وكواليس مسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    مريم الجندي وكواليس مسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    مريم الجندي في مسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    مسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    من مسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    طه دسوقي وأحمد مالك
  • عرض 14 صورة
    من كواليس مسلسل ولاد الشمس
  • عرض 14 صورة
    أحمد مالك وطه دسوقي في مسلسل ولاد الشمس
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كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل ولاد الشمس، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2025، عن صور جديدة من كواليس العمل، لمجموعة من النجوم المشاركين فيه.

ظهر في الصور النجم محمود حميدة، كما ضمت صور أخرى: الفنان أحمد مالك، الفنان طه دسوقي، الفنانة مريم الجندي، الفنانة چلا هشام.

ويواصل محمود حميدة وطه دسوقي وأحمد مالك تصوير مشاهد مسلسلهم "ولاد الشمس" إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، أبرزهم: چلا هشام ومريم الجندي ودنيا ماهر، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

جدير بالذكر طه دسوقي عُرض له مؤخرًا الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس، كما يشارك أحمد مالك في الموسم السينمائي الحالي بفيلم "6 أيام" بطولة آية سماحة، إخراج كريم شعبان.

ولاد الشمس محمود حميدة أحمد مالك طه دسوقي رمضان 2025
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