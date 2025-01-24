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رمضان 2025.. أمير صلاح الدين لـ"مصراوي": أنا فهد السجون في "العتاولة 2"

04:04 م الجمعة 24 يناير 2025
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    أمير صلاح الدين
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    أمير صلاح الدين
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    أمير صلاح الدين
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    بوستر أحمد السقا مسلسل العتاولة 2
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    باسم سمرة وأحمد السقا وطارق لطفي من كواليس العتاولة الجزء الثاني_11
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    زينة وفيفي عبده من كواليس العتاولة 2 (1)_18
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    باسم سمرة واحمد السقا وطارق لطفي من كواليس العتاولة 2_10
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    باسم سمرة أثناء تصوير .العتاولة الجزء الثاني_9
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كتبت- منى الموجي:

يطل الفنان أمير صلاح الدين على جمهوره في رمضان 2025، بالجزء الثاني من مسلسل العتاولة، بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة وقت عرضه بالسباق الرمضاني 2024.

وقال أمير الذي انضم لأبطال الجزء الثاني إذ لم يكن من بين فريق الجزء الأول، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الشخصية التي يقدمها جديدة على المسلسل، وتشكل ثنائي مع الفنانة نسرين أمين، متمنيا أن ينال الخط الخاص بهما إعجاب الجمهور.

وكشف أمير عن اسم الشخصية التي يقدمها، قائلا "بلعب دور شخص اسمه جيمي فوكس، فهد السجون"، معربا عن سعادته بالتعاون مع فريق المسلسل "وعلى المستوى الشخصي أنا كسبت باسم سمرة وأحمد السقا وطارق لطفي الذي سبق وتعاونت معه في مسلسل (بين عالمين)".

الجزء الثاني من العتاولة إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، أمير صلاح الدين، مصطفى أبو سريع.

أمير صلاح الدين العتاولة باسم سمرة أحمد السقا طارق لطفي
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