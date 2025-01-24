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رمضان 2025.. شاهد تطرح 8 بوسترات منفردة لأبطال "إش إش"

02:00 ص الجمعة 24 يناير 2025
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    بوسترات مسلسل اش اش (8)
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كتبت- نوران أسامة:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل مي عمر وندى موسى وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي وإدوارد وإنتصار وشيماء سيف وماجد المصري .

وتقوم الفنانة مي عمر في مسلسل "إش إش" بأداء شخصية الراقصة "إش إش".

المسلسل بطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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