12 صورة لأبطال "سراب" على السجادة الحمراء يحتفلون بالعرض الخاص للحلقة الأخيرة

25 صورة من كواليس تصوير مسلسلات "فهد البطل" و"العتاولة 2" وأشغال شقة جدًا"

كتبت- منى الموجي:

احتفل نجوم وصناع مسلسل "سراب" بالعرض الحصري للحلقة الأخيرة، من أعمال TOD STUDIOS الأصلية في مصر.

وأقيم العرض في فوكس سينما، وشهد تألق النجوم على السجادة الحمراء، بحضور: خالد النبوي، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، نجلاء بدر دياموند بو عبود، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، والمخرج أحمد خالد، بالإضافة إلى فريق منصة TOD.

مسلسل "سراب" حقق نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه في عدة دول، مثل: الإمارات، الكويت، العراق، والأردن، وتفاعل الجمهور معه.

مسلسل "سراب" أخذ المشاهدين في رحلة مشوقة بدأت باختطاف طفل، ليكون بداية الكشف عن أسرار خفية ووضع علاقة الشخصيات في اختبار صعب، ومع تطور الأحداث، اكتشف الأبطال أن حياتهم التي بدت مستقرة تخفي الكثير من التحديات.