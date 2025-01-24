بالفيديو.. يسرا اللوزي تكشف كواليس جديدة عن شخصيتها في مسلسل "المداح 5"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن كواليس دورها في مسلسل "المداح 5"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

وقالت "يسرا" في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "الجزء التالت من المداح الناس كانت زعلانة مني فاكرة هسرق صابر من مراته أو أنا شريرة، بس طبيعة العلاقة مع صابر اتغيرت شوية، يعني تاج هي تاج مينفعش تتغير بس هي اللي بتوجه صابر وموجودة عشان تحميه لما بيبقى في أمور صعبة ومخاطر".

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مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

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