رمضان 2025.. محمود نصر يطل على جمهوره بمسلسل "البطل"

كتبت- منى الموجي:

يخوض الفنان السوري محمود نصر السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٥ بمسلسل البطل، تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو.

ويشارك محمود نصر في بطولة "البطل" الفنانة نور علي، كما كشفت منصة شاهد الساعات الماضية عن ملصقات دعائية منفردة لأبطال المسلسل.

وتواجد الفنان السوري محمود نصر، في المملكة العربية السعودية، الأيام الماضية لحضور حفل Joy Awards، وحفل النجم العالمي أنتوني هوبكنز.

جدير بالذكر أن حفل Joy Awards شهد في نسخته الخامسة حضور كوكبة من النجوم، من مختلف أنحاء العالم بينهم: أنتوني هوبكنز، مورجان فريمان، أندريا بوتشيلي، باريش أردوتش، بوراك أوزجيفيت، يسرا، ليلى علوي، أحمد عز، عمرو دياب، أنغام، أصالة، أحمد سعد، سمية الخشاب، ريم البارودي، دينا الشربيني، المخرج طارق العريان، محمد عبده، عبدالله الرويشد، حسين فهمي.