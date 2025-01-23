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رمضان 2025.. شاهد تطرح بوسترات منفردة لأبطال "سيد الناس"

10:05 م الخميس 23 يناير 2025
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كتبت- نوران أسامة:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل عمرو سعد وريم مصطفى ومنة فضالي وأحمد رزق وأحمد زاهر وخالد الصاوي وإلهام شاهين وإنجي المقدم.

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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