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25 صورة من كواليس تصوير مسلسلات "فهد البطل" و"العتاولة 2" وأشغال شقة جدًا"

09:54 م الخميس 23 يناير 2025
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  • عرض 25 صورة
    هشام ماجد وأسماء جلال في أشغال شقة 2_25
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    هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب في كواليس أشغال شقة جدا_1
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    كلاكيت تصوير العتاولة 2_22
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    عصام السقا والعوضي في كواليس فهد البطل_21
  • عرض 25 صورة
    عصام السقا والعوضي ضمن كواليس فهد البطل_20
  • عرض 25 صورة
    كلاكيت مسلسل أشغال شقة جدا_23
  • عرض 25 صورة
    زينة وفيفي عبده من كواليس العتاولة 2 (2)_19
  • عرض 25 صورة
    رباب ممتاز مع كارولين عزمي في كواليس مسلسل فهد البطل المقرر عرضه في رمضان 2025_17
  • عرض 25 صورة
    رباب ممتاز مع أحمد العوضي في كواليس مسلسل فهد البطل المقرر عرضه في رمضان 2025_16
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    كواليس تصوير فهد البطل 2_24
  • عرض 25 صورة
    خلف الكواليس.. تصوير فهد البطل_15
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة ونسرين أمين من كواليس العتاولة 2 (2)_13
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة واحمد السقا ورياض لطفي من كواليس العتاولة الجزء الثاني_12
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة ونسرين أمين من كواليس العتاولة 2_14
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة واحمد السقا ورياض لطفي من كواليس العتاولة 2_10
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة أثناء تصوير .العتاولة الجزء الثاني_9
  • عرض 25 صورة
    زينة وفيفي عبده من كواليس العتاولة 2 (1)_18
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة واحمد السقا ورياض لطفي من كواليس العتاولة الجزء الثاني_11
  • عرض 25 صورة
    المخرج أحمد خالد موسى واحمد السقا وفيفي عبده_8
  • عرض 25 صورة
    أحمد العوضي في كواليس ملسلس فهد البطل_4
  • عرض 25 صورة
    أحمد العوضي وميرنا نور الدين والمخرج محمد عبد السلام في كواليس مسلسل فهد البطل_7
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة أثناء تصوير .العتاولة الجزء الثاني 11
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة من كواليس العتاولة 2
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة ونسرين أمين من كواليس العتاولة 2 (2)
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كتب - معتز عباس:

يترقب محبي الدراما التلفزيونية، موسم مسلسلات رمضان 2025، حيث ينتظرون الكشف عن الأعمال الدرامية الجديدة التي ستعرض عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تقدم تشكيلة متنوعة من القصص والشخصيات التي تلبي رغباتهم المتعددة.

يتنافس نجوم الدراما على جذب انتباه الجمهور من خلال نشر صورًا من كواليس أعمالهم الجديدة المقرر عرضها في رمضان القادم.

ونستعرض صورًا من كواليس 3 مسلسلات مقرر عرضها في رمضان 2025 وهي: "فهد البطل"، "العتاولة 2"، "أشغال شقة جدًا".

مسلسل فهد البطل

مسلسل "فهد البطل" يشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

مسلسل العتاولة 2

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، فيفي عبده، نسرين أمين، وآخرين، ومن تأليف هشام جلال، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل أشغال شقة

مسلسل أشغال شقة جدًا، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

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