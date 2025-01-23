25 صورة من كواليس تصوير مسلسلات "فهد البطل" و"العتاولة 2" وأشغال شقة جدًا"

كتب - معتز عباس:

يترقب محبي الدراما التلفزيونية، موسم مسلسلات رمضان 2025، حيث ينتظرون الكشف عن الأعمال الدرامية الجديدة التي ستعرض عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تقدم تشكيلة متنوعة من القصص والشخصيات التي تلبي رغباتهم المتعددة.

يتنافس نجوم الدراما على جذب انتباه الجمهور من خلال نشر صورًا من كواليس أعمالهم الجديدة المقرر عرضها في رمضان القادم.

ونستعرض صورًا من كواليس 3 مسلسلات مقرر عرضها في رمضان 2025 وهي: "فهد البطل"، "العتاولة 2"، "أشغال شقة جدًا".

مسلسل فهد البطل

مسلسل "فهد البطل" يشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

مسلسل العتاولة 2

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، فيفي عبده، نسرين أمين، وآخرين، ومن تأليف هشام جلال، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل أشغال شقة

مسلسل أشغال شقة جدًا، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

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