رمضان 2025.. شاهد تطرح بوسترات منفردة لأبطال "تحت سابع أرض"

25 صورة من كواليس تصوير مسلسلات "فهد البطل" و"العتاولة 2" وأشغال شقة جدًا"

كتب- هاني صابر:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "تحت سابع أرض" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل تيم حسن ومنى واصف وأنس طيارة.

مسلسل "تحت سابع أرض" مكون من 30 حلقة، وبطولة تيم حسن ، كاريس بشار، منى واصف، محمّد حداقي، وأنس طيارة وغيرهم، وتأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.

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