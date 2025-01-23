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رمضان 2025.. شاهد تطرح بوسترات منفردة لأبطال "80 باكو"

09:13 م الخميس 23 يناير 2025
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كتب- هاني صابر:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل " 80 باكو" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل هدى المفتي ورحمة أحمد فرج ودنيا سامي وخالد مختار.

مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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