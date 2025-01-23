رمضان 2025.. شاهد تطرح بوسترات منفردة لأبطال "العتاولة 2"

كتب- هاني صابر:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، فيفي عبده، نسرين أمين، وآخرين، ومن تأليف هشام جلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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