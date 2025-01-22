رمضان 2025.. فتحي عبدالوهاب: سعيد بالتعاون مع هاني خليفة في مسلسل "ظلم المصطبة"

كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان فتحي عبدالوهاب، تصوير مسلسل "ظلم المصطبة"، ويجسد ضمن الأحداث شخصية تُدعى حمادة كشري، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم دراما رمضان 2025.

من جانبه، أعرب فتحي عبدالوهاب، في بيان صحفي عن سعادته بتكرار تعاونه مع مخرج المسلسل هاني خليفة، إذ تعاون معه للمرة الأولى من خلال فيلم "سهر الليالي" الذي تم عرضه عام 2003، واصفا خليفة بالمخرج الكبير والرائع، ومؤكدا أنه يضيف له الكثير كممثل.

وعَبر فتحي عن سعادته أيضا بالتعاون مرة أخرى مع الفنانة ريهام عبدالغفور، التي تشاركه هو والفنان إياد نصار بطولة المسلسل، مشيرا إلى أنه سبق ووقف أمامها في مسلسل "أميرة في عابدين" التي جسدت فيه دور شقيقته، مؤكدا أنه بجانب إعجابه بأدائها خلال فترة عملهما معا فإن إعجابه بموهبتها ازداد كثيرا خاصة في السنوات الأخيرة التي تألقت فيها، وهو ما سيكون إضافة هائلة للعمل الرمضاني المنتظر.

وأشار إلى أن مسلسل "ظلم المصطبة" يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: بسمة وأحمد عبدالحميد ومحمد السويسي.

وأكد فتحي أنه سعيد بالتعامل مع باقي فريق العمل خلف الكاميرا، من بينهم محمود يوسف مدير التصوير، الذي يعمل معه للمرة الثانية بعد مسلسل "وعد إبليس"، ومهندس الديكور محمد أمين، الذي تعاون معه في العديد من الأعمال الفنية.

يشار إلى أن مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته: فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبدالغفور، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبدالحميد، محمد السويسي، قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.