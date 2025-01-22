أحمد السقا مع فيفي عبده في كواليس "العتاولة 2"..ومخرجه: "ساموراي وفوفا"

كتب- هاني صابر:

كشف المخرج أحمد خالد موسى، صورة للفنان أحمد السقا مع الفنانة فيفي عبده من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "العتاولة 2"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر أحمد خالد، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ساموراي وفوفا.. شديدة ونصار.. سقا وفيفي.. حبايب قلبي العتاولة، ألذ مسلسلات رمضان يا رب".

وظهر أحمد السقا مع فيفي عبده بملابس الشخصية التي يقدمها كلا منهما في مسلسل "العتاولة 2".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، فيفي عبده، نسرين أمين، وآخرين، ومن تأليف هشام جلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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