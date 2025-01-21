كواليس كوميدية.. ياسمينا العبد مع أحمد حلمي من كواليس تحضيرات مسرحية "بني آدم"

كتب- مروان الطيب:

روجت الفنانة الشابة، ياسمينا العبد لمسرحية "بني آدم" بطولة النجم أحمد حلمي، والمقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 23 يناير حتى 1 فبراير 2025.

ونشرت ياسمينا صور من كواليس التحضير للمسرحية عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع النجم أحمد حلمي وكتبت: "يوم كمان".

وتدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي، حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

يذكر أن، ياسمينا العبد تشارك في مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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