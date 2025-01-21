13 فبراير.. "نتفليكس" تعرض الموسم الثاني من "الصفقة"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة نتفليكس الرائدة في عالم الترفيه، عن اقتراب موعد انطلاق الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" المقرر عرضه حصريًا على نتفليكس في 13 فبراير، إذ تعود فريدة (روان مهدي) ومنيرة (منى حسين) لاستكمال رحلتهما المشوّقة في عالم البورصة الكويتية.

في هذا الفصل الجديد، تواجه البطلتان تحديات تحقيق التوازن بين طموحاتهما المهنية وحياتهما الشخصية وضغوط المجتمع المحيطة في فترة الثمانينيات في دولة الكويت.

أحداث "الصفقة" مستوحاة من أحداث حقيقية تعود لحقبة الثمانينات، ليروي قصة نساء رائدات في القطاع المالي تدخلان معترك البورصة الكويتية في أوج ازدهارها. ورغم الصعوبات والتحديات التي تواجه كلتيهما في بيئة عمل يهيمن عليها الرجال، تواصل "فريدة" و"منيرة" شق طريقهما بعزيمة وإصرار، لتحقيق طموحاتهما. شخصيتا "فريدة" و"منيرة"، بشغفهما المتّقد وطموحهما اللا محدود، نجحتا في التأثير على قلوب المشاهدين وأشعلتا شغفهم بمواصلة متابعة قصتهما.