رمضان 2025.. "شاهد" تكشف عن الملصقات الدعائية لمسلسل "أم 44"

كتب- مروان الطيب:

تواصل "شاهد" الترويج للأعمال الدرامية المقرر عرضها على منصتها في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد" عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، عددا من الملصقات الدعائية المنفردة لبطلات مسلسل "أم 44" بطولة الفنانة سمية الخشاب، وسط مشاركة عدد من نجمات الدراما السعودية والكويتية والسورية ، بينهن: جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، ليلى عبدالله.

ويعد مسلسل "أم 44" هو أولى تجارب الفنانة سمية الخشاب في الدراما الخليجية، تأليف الكويتية هبة مشاري حمادة، وإخراج السوري المثنى صبح. وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، حول عدد من النماذج والصراعات بينهم.

جدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت في الدراما التليفزيونية بمسلسل "بـ100 راجل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة كل من محمود عبدالمغني، نانسي صلاح، سماء إبراهيم، محمد القس، أحمد صيام، تأليف محمود حمدان، إخراج إبرام نشأت.



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