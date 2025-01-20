تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "بني آدم" استعدادًا لعرضها في موسم الرياض

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لمسرحية "بني آدم" بطولة النجم أحمد حلمي، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير 2025.

ونشر تركي مقطع فيديو دعائي للمسرحية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر خلاله عدد من فريق العمل وهم يؤدون أغنية خاصة بالعرض، على رأسهم: النجم أحمد حلمي، مصطفى خاطر، أسيل عمران، حمدي الميرغني، عماد رشاد، إيمان السيد، إبرام سمير، محمد جمعة، وآخرون.

وكتب تركي: "مسرحية بني آدم الكوميدية من بطولة النجم الكبير أحمد حلمي، ومجموعة من الفنانين على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، 23 يناير- 1 فبراير".

وتدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي، حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

وأقيم مساء السبت الماضي، حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في مدينة الرياض، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وشهد منافسة شرسة بين عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي عرضت طوال عام 2024.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي يشارك بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، وتدور أحداثه حول سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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