رمضان 2025.. محمد رجاء يعتذر عن استكمال كتابة مسلسل "ظلم المصطبة" للمخرج هاني خليفة

كتب- مروان الطيب:

اعتذر السيناريست، محمد رجاء عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل "ظلم المصطبة" والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأعاد السيناريست محمد رجاء، نشر اعتذار المخرج وائل فرج عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، الذي كشف أيضًا خلال الساعات القليلة الماضية، عن اعتذاره من استكمال إخراج مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي والذي من المقرر أيضًا مشاركته في موسم دراما رمضان 2025.

وكتب محمد رجاء: "وأنا أعلن عن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل ظلم المصطبة، بعد تسليم الحلقة السادسة، بعد أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة، وذلك بسبب إختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات، إلا أني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير، هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة، وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله".

ويشارك ببطولة مسلسل "ظلم المصطبة" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، دياب.

وفوجئ متابعي المخرج وائل فرج باعتذاره عن استكمال مسلسل "شهادة معاملة أطفال" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "أعلن عن اعتذاري عن إستكمال إخراج مسلسلي شهادة معاملة أطفال، وبالرغم من إختلاف وجهات النظر الفنية، إلا أني فعلًا استمتعت بالعمل مع الفنان محمد هنيدي اللي حبيته جدًا على المستوى الشخصي، وشركاء النجاح في المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتمنالهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله".

يذكر أن، السيناريست محمد رجاء يشارك أيضًا بكتابة مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.





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