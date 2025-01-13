مؤلف مسلسل "جودر" يكشف عرضه باللغة الروسية على منصة رقمية

كتب- مروان الطيب:

كشف أنور عبد المغيث، مؤلف مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، عن عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية الروسية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر المؤلف أنور عبد المغيث رده على عرض المسلسل باللغة الروسية وقال: "اتفاجئت، مسلسل جودر بيتعرض على منصة روسية كبيرة اسمه (Kino Go) ومعمول له دوبلاج بالروسي، على فكرة فيه منصة روسية تانية مهمة اسمها (Yango Play" بتعرض المسلسل هي كمان".

وتدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الفانتازيا، حول تاجر ينجب ثلاثة أولاد هم سلام وسليم وجودر، حيث تتعقد حياة الابن الأخيرة جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنور الحكيم شمردل الأربعة، وشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما التلفزيونية، وهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

يذكر أن، النجم ياسر جلال انتهى مؤخرًا من تصوير الجزء الثاني من المسلسل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسط عودة عدد من نجوم الجزء الأول، إلى جانب انضمام نجوم جد، وستدور أحداث الجزء الثاني حول استمرار معاناة جودر مع أعداءه وسط العديد من المؤامرات التي تحاك ضد، ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز.

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