قبل عرضه في رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل مي كساب الجديد

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مي كساب تفاصيل مسلسلها الجديد "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025 .

وقالت "كساب"، في تصريحات ببرنامج "عرب وود": "مبسوطة أوي، مي سليم المنتجة بقالنا كذا سنة ماضيين مع بعض، وكل سنة بنبقى عايزين نشتغل مع بعض، كانت واقفة جنبي طول الوقت وشايفة ان دي خطوات مهمة بالنسبالي".

وأضافت: "بعدين اتفقنا السنة دي هنعمل مسلسل بطولة مكون من 15 حلقة في رمضان، تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر".

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يذكر أن الفنانة مي كساب تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "المداح 5: أسطورة بنات إبليس" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وكانت أخر أعمال الفنانة مي كساب، كان مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه شخصية "عائشة" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

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