رمضان 2025.. كريم فهمي ينشر صورًا جديدة من كواليس "وتقابل حبيب"

طرح إعلان مسرحية "البقاء للأصيع" استعدادًا لعرضها في موسم الرياض

كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من كواليس تصوير مسلسله الجديد "وتقابل حبيب"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وعلق كريم على الصور "لحظات من الريأكشنات العجيبة بعدسة الفنان خالد سليم من كواليس وتقابل حبيب".

جدير بالذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" يجمع من جديد كريم فهمي والنجمة ياسمين عبدالعزيز، بعدما قدما معا في رمضان 2020 مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

"وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان.