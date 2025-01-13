"اللعبة 5 وألبوم غنائي".. أبطال مسرحية "البقاء للأصيع" يكشفون تفاصيل أعمالهم الجديدة

كتب - معتز عباس:

كشف نجوم وأبطال مسرحية "البقاء للأصيع" تفاصيل أعمالهم الجديدة، في لقائهم ببرنامج "عرب وود".

وقال الفنان هشام ماجد، في حديثه: "عندي في رمضان بصور مسلسل أشغال شقة 2".

وأضاف الفنان، شكو: "عندي فيلم اسمه تافة جدا، ومسلسل اللعبة الجزء الخامس".

وذكرت مي كساب، إنها تشارك في مسلسل المداح الجزء الخامس، المقرر عرضه في رمضان 2025، وكما تقوم بتحضير ألبوم غنائي جديد.

وتابع الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس": "بصور فيلم أنا وعلي ربيع اسمه الصفا الثانوية بنات هينزل في العيد الصغير"، وأكمل الفنان أحمد فتحي: "عندي فيلم كوميدي اسمه "زُعر"، وفيلم الجثة دي بتاعت مين".

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وشهدت الساعات الماضية طرح الإعلان الرسمي، والذي ضم أبطال المسرحية، وهم: هشام ماجد، شيكو، أوتاكا، محمد أسامة (أوس أوس)، يظهرون أمام الأهرامات للإعلان عن ذهابهم في بعثة إلى الفضاء، وسط العديد من المواقف الكوميدية.

مسرحية البقاء للأصيع، يشارك في بطولتها: أحمد فتحي، مي كساب، مروة أنور، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، ومن إنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار، إخراج محمد أوتاكا.

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