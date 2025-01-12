بعد طرح "البرومو".. نفاد تذاكر مسرحية "البقاء للأصيع" في موسم الرياض

كتبت- منى الموجي:

بعد طرح البرومو التشويقي لمسرحية "البقاء للأصيع" نفدت تذاكر المسرحية طوال مدة عرضها في الفترة من 12 يناير إلى 16 يناير، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وشهدت الساعات الماضية طرح الإعلان الرسمي، والذي ضم أبطال المسرحية، وهم: هشام ماجد، شيكو، أوتاكا، محمد أسامة (أوس أوس)، يظهرون أمام الأهرامات للإعلان عن ذهابهم في بعثة إلى الفضاء، وسط العديد من المواقف الكوميدية.

مسرحية البقاء للأصيع، يشارك في بطولتها: أحمد فتحي، مي كساب، مروة أنور، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، ومن إنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار، إخراج محمد أوتاكا.