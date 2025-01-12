رمضان 2025.. تعرف على أبطال مسلسل "ضل حيطة" لـ ياسمين صبري

كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة ياسمين صبري في سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة"، المكون من 15 حلقة، والذي بدأت تصويره مؤخرا، وأعلنت الجهة المنتجة عن النجوم المشاركين في البطولة.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وتعاقدت الشركة المنتجة مع أبطال العمل، وتضم قائمة "ضل حيطة" بجانب ياسمين صبري كل من: نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار.

ياسمين صبري عُرض لها مؤخرا فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة في السينما، وشارك في بطولته ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

يُذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.