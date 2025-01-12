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"Watch It" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "صفحة بيضا"

05:54 م الأحد 12 يناير 2025

صفحة بيضا

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كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت منصة Watch It عن البوستر الدعائي لمسلسل "صفحة بيضا"، والذي من المقرر أن يُعرض قريبًا.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول قصة دكتورة جامعية تتهم ظلمًا في قضية قتل، وتتوالى معها المواقف والأزمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

المسلسل يضم عددًا من النجوم، منهم: حنان مطاوع، أحمد الرافعي، مها نصار، سامي الشيخ، حنان يوسف، أحمد مجدي، ونور محمود.

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صفحة بيضا watch it حنان مطاوع
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