"وحشتينا ليه مش بتمثلي؟".. أميرة أديب تحتفل بانضمامها لمسلسل "عايشة الدور"رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة، أميرة أديب عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "عايشة الدور" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت أميرة أديب مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وقالت: "أميرة وحشتينا، أميرة بقالك كتير مش على الشاشة، أميرة ليه مابقتيش تمثلي"، وأنهت كلمتها قائلة: "طب أهو"، لتكشف بعدها انضمامها لفريق عمل مسلسل "عايشة الدور" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم محمد ثروت، محمد كيلاني، سما إبراهيم، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

ويمثل مسلسل "عايشة الدور" بمثابة عودة الفنانة دنيا سمير غانم للدراما التلفزيونية بعد غياب منذ مسلسل "جت سليمة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2023.

يذكر أن، آخر مشاركات أميرة أديب كان بالجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" عام 2024، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية والنجوم الشباب وهم صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، تأليف وإخراج هاني كمال.

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