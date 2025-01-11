طرح إعلان مسرحية "البقاء للأصيع" استعدادًا لعرضها في موسم الرياض

كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج محمد نصار، عن الإعلان الدعائي لمسرحية "البقاء للأصيع" بطولة الفنان هشام ماجد والفنان شيكو، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 12- 16 يناير الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بالإعلان عدد من أبطال المسرحية، وهم: هشام ماجد، شيكو، محمد أوتاكا، أوس أوس، أمام سفح الأهرامات يعلنون الذهاب في بعثة إلى الفضاء بعد دمار كوكب الأرض بسبب نيزك، وسط العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة المسرحية كل من أحمد فتحي، مي كساب، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أوتاكا.

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وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.



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