رمضان 2025.. "Watch It" تكشف عن صور جديدة من كواليس "الشرنقة"

كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "واتش إت- Watch It" الترويج لمسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "واتش إت" على "إنستجرام"، صورا جديدة من كواليس التصوير وكتبت: "الشرنقة، أحدث إنتاجات واتش إت الأصلية، في رمضان 2025، مع النجم أحمد داود، استنونا".

ويشارك الفنان أحمد داود بطولة مسلسل "الشرنقة" كل من: علي الطيب، صبري فواز، عمرو وهبة، مريم الخشت، صلاح عبدالله، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبدالتواب.

وكان أخر مشاركات الفنان أحمد داود فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، وعرض في شهر نوفمبر من العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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