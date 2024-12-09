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انطلاق تصوير مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025

06:40 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

ابطال مسلسل الحلانجي

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كتب- معتز عباس:

أعلن الفنان محمد رجب انطلاق تصوير مسلسل "الحلانجي"، استعدادا لطرحه في دراما رمضان 2025 .

ونشر رجب صورة تجمع أبطال وصناع العمل الدرامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025، إنتاج أستاذ محمود شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام".

مسلسل "الحلانجي"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من النجوم.

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مسلسل الحلانجي تصوير مسلسل محمد رجب
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