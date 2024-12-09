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أشرف عبدالباقي وأبطال فيلم "مين يصدق" ضيوف "معكم منى الشاذلي" في هذا الموعد

01:03 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

اشرف عبدالباقي وابنته زينة

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كتب - معتز عباس:

يحل الفنان أشرف عبدالباقي وابنته المخرجة زينة ضيوفًا ببرنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع عبر فضائية "ON"، الخميس المقبل.

ونشرت منى الشاذلي برومو البرنامج عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حلقة الخميس.. أشرف عبد الباقي وابنته وأبطال مين يصدق ضيوف معكم منى الشاذلي".

فيلم "مين يصدق؟" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي.

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أشرف عبد الباقي مين يصدق زينة أشرف عبدالباقي
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