أشرف عبدالباقي وأبطال فيلم "مين يصدق" ضيوف "معكم منى الشاذلي" في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

يحل الفنان أشرف عبدالباقي وابنته المخرجة زينة ضيوفًا ببرنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع عبر فضائية "ON"، الخميس المقبل.

ونشرت منى الشاذلي برومو البرنامج عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حلقة الخميس.. أشرف عبد الباقي وابنته وأبطال مين يصدق ضيوف معكم منى الشاذلي".

فيلم "مين يصدق؟" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي.

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