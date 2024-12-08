"مشيرة الخطيرة".. ليلى علوي تروج لأحدث أعمالها المسرحية بمشاركة بيومي فؤاد

كتب - معتز عباس:

طرحت النجمة ليلى علوي، بوستر مسرحيتها الجديدة "مشيرة الخطيرة"، المقرر عرضها ديسمبر الجاري.

ونشرت ليلى بوستر المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "انتظروني في مسرحية "مشيرة الخطيرة" من بطولتي انا و الفنان بيومي فؤاد، من 18 إلى 22 ديسمبر، على مسرح محمد علي".

يذكر أن، ليلى علوي تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة" والمقرر عرضه مطلع شهر يناير 2025.

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