مسلسلات رمضان 2025.. نيللي كريم وروبي وكندة علوش في كواليس أول يوم تصوير

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كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "ميديا هب"، عن الصورة الأولى من كواليس بدء تصوير مسلسل "جاني في المنام" بطولة النجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "ميديا هب" على "إنستجرام"، صورة من الكواليس ظهر خلالها عدد من بطلات المسلسل على رأسهن النجمة نيللي كريم، الفنانة روبي، الفنانة كندة علوش، والفنانة جيهان الشماشرجي وعلقت: "من أول يوم تصوير مسلسل ناقص ضلع (اسم مؤقت) من إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف مهاب طارق".

كما احتفلت النجمة نيللي كريم ببدء تصوير المسلسل، ونشرت صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع مخرج المسلسل، إلى جانب عدد من البطلات وتمنت لهن التوفيق فيما هو قادم، كما كشفت نيللي كريم عن اسم المسلسل المتوقع وهو "جاني في المنام".

يذكر أن، نيللي كريم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، وفيلم "شريط 6" للمخرج محمد سلامة.

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