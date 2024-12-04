"موقف كوميدي".. ماذا قال ناصر القصبي على "جلابية" باسم يوسف في برنامج "Arabs Got Talent" ؟

عودة نوستالچيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون في حفل رأس السنة

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان السعودي، ناصر القصبي، على إطلالة الإعلامي باسم يوسف الذي ظهر مرتديًا "جلباب" من كواليس حلقة الليلة من برنامج "Arabs Got Talent".

وتحدث القصبي عن لحظة رؤيته إطلالة باسم يوسف في الكواليس قبل دخوله المسرح، وعن موقف كوميدي بينه وبين الفنانة نجوى كرم وقال مازحًا: "واحنا في الكواليس قبل دخولي المسرح، قولت لنجوى عاوز اعرفك على الأستاذ الكريم، قالت المستقبل والماضي".

فاجئ الإعلامي باسم يوسف، حضور حلقة الليلة من برنامج "Arabs Got Talent" مرتديًا جلباب، استعدادًا لبدء استعراض المواهب كونه أحد أعضاء لجنة تحكيم الموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "Arabs Got Talent" على "إنستجرام"، مقطع فيديو من دخول باسم يوسف إلى المسرح، وظهر وهو يرتدي جلبابًا وفي يده نبوت، وسط تصفيق المتواجدين بإطلالته الغير معتادة.

وروج الفنان ناصر القصبي للحلقات المقبلة من برنامج "Arabs Got Talent"، ووعد الجمهور بحلقات حماسية وسط منافسة شرسة بين المتسابقين.

برنامج " Arabs Got Talent" هو برنامج ترفيهي من نوعية تلفزيون الواقع يسلط الضوء على المواهب الفردية والجماعية لدى المجتمعات العربية، والبرنامج هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير "Britain’s Got Talent" الذي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 على قناة "NBC" ولاقى نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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يتيح برنامج " Arabs Got Talent" للمتسابقين من المواهب الشابة تقديم أفضل ما لديهم من إبداع أمام لجنة تحكيم متخصصة بحضور المئات من الجمهور ومتابعة الملايين وراء الشاشات، وتنقسم مراحل البرنامج إلى 4 أقسام وهم: "المرحلة الأولى المقابلات، المرحلة الثانية المشاورات، المرحلة الثالثة التصفيات النصف نهائية، المرحلة الرابعة الحلقة النهائية".

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