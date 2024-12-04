قبل عرضه في 19 ديسمبر.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر"

كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة "يانجو بلاي" الإعلان التشويقي لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل "فقرة الساحر"، الذي سيعرض حصريا ابتداءً من 19 ديسمبر 2024.

"فقرة الساحر" يجمع بين نخبة من الفنانين: طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب ظهور استثنائي لكل من بسمة، وليد فواز، إخراج تامر محسن الذي يعود بقوة إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام ثلاثة أعوام، منذ أخر أعماله "لعبة نيوتن".

المسلسل من إنتاج شركة "تي فيجين"، تأليف إياد صالح ويُعد استمرارًا لتعاونهما الناجح معًا بعد فيلم "الحريفة" بجزئيه الأول والثاني.

مسلسل "فقرة الساحر" تدور أحداثه حول عمليات سرقة وسطو مستوحاة من أحداث حقيقية في رحلة من ثماني حلقات مليئة بالمفاجآت والتشويق. تدور القصة حول ثلاثة أصدقاء منذ الطفولة: مِكس، لمى، وألفي، الذين تطورت صداقتهم إلى شراكة غير تقليدية، حيث شكّلوا عصابة صغيرة تستند إلى مهاراتهم المتنوعة لمواجهة تحديات مثيرة، في قالب يمزج بين الضحك والمغامرة والإثارة والأكشن.

الشخصيات الرئيسية:

● أكرم (مِكس) شاب في العشرينيات، يعيش مع والدته في منطقة متوسطة الحال في المعادي. يتميز بالذكاء الحاد، الخيال الواسع، وحب رسم الجرافيتي، لكنه خجول ويفضل العمل من خلف الكواليس. يجسد دوره طه دسوقي.

● لمي، فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، تربت مع عمتها بعد فقدان والديها. تتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها. تؤدي الدور أسماء جلال.

● ألفي، شاب طموح في منتصف العشرينيات، يحلم بالسفر إلى إيطاليا لتحقيق أحلامه. يتميز بشخصيته الاجتماعية وشغفه بالمظهر الأنيق رغم ظروفه المادية الصعبة. يجسد شخصيته علي قاسم، الذي يعود للتعاون مع أسماء جلال بعد نجاحهما في أعمال مثل "خلي بالك من زيزي" و"الهرشة السابعة".