كريم عبدالعزيز يعلق على قرار تركي آل الشيخ بتمديد مسرحية "الباشا".. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "الباشا"، التي تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلق كريم، على قرار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بتمديد عروض مسرحية الباشا بعد اليوم الثاني، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، قائلًا: "شعوري كله فرحة وفخر، إن تركي ال الشيخ يقرر تمديد العرض المسرحي من تاني يوم عرض للمسرحية، عادته تمديد العرض بيكون بعد اليوم السابع، لكن يحصل ده من تاني يوم بيأكد إن المسرحية نجحت".

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وتعرض مسرحية الباشا في الفترة من 25 ديسمبر حتى 1 يناير 2025 برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

"الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، والأغاني من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

شهد العرض الخاص حضور نجوم الفن وأبطال العمل السينمائي، أبرزهم الفنان عصام عمر بطل الفيلم، والفنان أحمد مالك، والفنانة ركين سعد، والمنتج محمد حفظي.

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