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تركي آل الشيخ يكشف استعدادات مسرحية "حاوريني يا كيكي" قبل عرضها في "موسم الرياض"

07:09 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    الفنانة دينا الشربيني
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    أوس أوس من كواليس مسرحية حاوريني يا كيكي
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    تجهيزات مسرحية حاوريني يا كيكي في موسم الرياض
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    كواليس مسرحية حاوريني يا كيكي على مسرح محمد العلي
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    كواليس مسرحية حاوريني يا كيكي
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    مسرح محمد العلي في الرياض
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    الفنانة هالة صدقي
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    الفنانة رانيا يوسف
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كتب- مروان الطيب:
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن استعدادات وتحضيرات مسرحية "حاوريني يا كيكي" استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" على مسرح محمد العلي، في الفترة من 4-8 ديسمبر 2024.
ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، أوضح خلاله استعدادات فريق العمل التي تجري على قدم وساق للانتهاء من التحضيرات، حيث من المقرر بدء أولى عروضها المسرحية غدًا الأربعاء، وظهر عدد من أبطال الفيلم وهم يروجون للمسرحية وهم الفنانة دينا الشربيني، الفنانة هالة صدقي، الفنان أوس أوس، الفنان دياب.
وعلق تركي: "استعدادات نجوم مسرحية حاوريني يا كيكي" الكوميدية على مسرح محمد العلي 4-8 ديسمبر".
ويواصل تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض"، التي تشهد حضور جماهيري كبير، وأوضح أن موسم الرياض وصل إلى 6 ملايين زائر حتى الآن من جميع أنحاء العالم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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حاوريني يا كيكي تركي آل الشيخ موسم الرياض
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