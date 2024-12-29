يُعرض في 7 يناير.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "سراب"

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة tod"، عن البرومو الرسمي ل"، أحدث أعمالها الأصلية، والذي من المنتظر عرضه في يناير المقبل 2025.

يضم البرومو مجموعة كبيرة من نجوم العمل، أبرزهم: خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.

ويكشف البرومو من خلال اللقطات المتنوعة عن بعض الأحداث التي يتضمنها العمل، وكيف ستعيش الشخصيات تداخل بين ماضيها وحاضرها، وخصوصا طارق وملك، إذ يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى ورغم عودته تثار الشكوك حول باقي الأبطال، ويدخل الجميع في مناورات نفسية لمعرفة الخاطف الحقيقي للابن ودوافعه.

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وتشارك فيه شركة "S Productions" كمنتج منفذ.