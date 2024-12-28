ياسمين وأمينة ونيللي.. النجمات تسيطرن على دراما رمضان 2025

تسيطر النجمات على دراما رمضان 2025، بشكل ملحوظ من خلال العديد من الأعمال التي تعرض في الموسم، إذ وصل عددهم إلى 12 مسلسل، تتصدر اسم البطلة التتر الخاص به.

وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل هذه الأعمال الدرامية.

جاني في المنام

كعادة الفنانة نيللي كريم التي حجزت مكانها في الدراما الرمضانية كل عام، تشارك في العام القادم من خلال مسلسلها "جاني في المنام"، والعمل تشارك في بطولته عدد من النجمات بجانب نيللي ومن بينهن كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

وتقابل حبيب

تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى الدراما الرمضانية من جديد بمسلسلها "وتقابل حبيب"، والذي يشاركها بطولته كل من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، أنوشكا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، في التعاون الثاني بينه وبين ياسمين عبد العزيز، بعد نجاحهما معاً من قبل في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

أش أش

تدخل الفنانة مي عمر السباق الرمضاني هذا العام بمسلسلها "أش أش"، ويشاركها بطولته كل من ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتجسد مي من خلاله دور راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية.

شباب امرأة

تنافس الفنانة غادة عبد الرازق بمسلسل "شباب امرأة"، وهو من نوعية الأعمال الـ 15 حلقة، ومن إخراج أحمد حسن، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ويشارك في بطولته كل من محمد محمود وجوري بكر وداليا شوقي ومحمود حافظ وأحمد فتحي ويوسف عمر، وهو مأخوذ من قصة فيلم "شباب امرأة".

عايشة الدور

بعد غياب دام لأكثر من عامين تعود الفنانة الكوميدية دنيا سمير غانم للدراما الرمضانية من جديد، وذلك من خلال مسلسلها الذي يحمل عنوان "عايشة الدور"، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل، وهو مكون من 15 حلقة فقط.

ظلم المصطبة

بعد أن حققت العديد من النجاحات في البطولة المطلقة بالدراما التلفزيونية خلال الفترة الماضية، تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور في رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة"، إلى جانب الفنانين إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، قصة ومعالجة درامية أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

لام شمسية

بعد أن تم تأجيله العام الماضي، واعتذرت عنه بطلته منى زكي، تم وقوع الاختيار على الفنانة أمينة خليل لتقديمه، وهو مسلسل "لام شمسية" المكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، ومن إخراج كريم الشناوي، وانطلق تصوير أولى مشاهده منذ أيام.

كامل العدد 3

مع نجاح أجزاءه السابقة في رمضان الماضي وقبل الماضي، قرر صناع عمل "كامل العدد" وعلى رأسهم الفنانة دينا الشربيني تقديم الجزء الثالث منه، ويشارك في بطولته شريف سلامة، إسعاد يونس، مريم الخشت، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، ومكون من 15 حلقة فقط، ويحكي المسلسل قصة امرأة ورجل يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن كل منهما سبق له الزواج من قبل ولديهما أطفال، وبعد زواجهما يبدأن مع أولادهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والتحديات اليومية.

نون النسوة

وانضمت الفنانة مي كساب للسباق الرمضاني بمسلسل نون النسوة إخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم.

حقي وحقك

استطاعت الفنانة روجينا أن تحجز مقعد لها في الدراما الرمضانية على مدار الأعوام الماضية، وتشارك هذا العام من خلال مسلسل يحمل عنوان "حقي وحقك"، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي الأبطال المشاركين في العمل.

أثينا

استقرت الفنانة ريهام حجاج بدخول المنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل "أثينا"، ويشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

حياة أو موت

تشارك الفنانة حنان مطاوع في رمضان هذا العام من خلال مسلسل "حياة أو موت"، وهو مكون من 15 حلقة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي، ويشارك ببطولته كل من رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، مصطفى حشيش، محمد المغربي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.