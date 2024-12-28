يعرض رمضان 2025.. بالصور ياسر جلال ينتهي من تصوير مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة 2"

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان ياسر جلال، بانتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر ياسر جلال مقطع فيديو عبر استوري حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب عليه: "فركش جودر 2"، وظهر ياسر جلال في كواليس التصوير وهو يؤدي عدد من المشاهد الخطرة بنفسه دون الاستعانة بدوبلير.

ووجه ياسر جلال الشكر والتحية لفريق عمل المسلسل بمقطع فيديو من كواليس التصوير، ظهر خلاله مع مخرج العمل إسلام خيري وقال: "النهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل جودر 2، أحمد ربنا على النجاح الكبير اللي ربنا أدهولنا في الجزء الأول، إحنا في المسلسل ده من شهر 6 عام 2022، والنهاردة شهر 12 في 2024".

واستكمل: "الفضل في النجاح لربنا وبعدها المخرج إسلام خيري، والمؤلف أنور عبد المغيث، وقبلهم الشركة المتحدة والمنتج محمد سعدي والمنتج تامر مرتضى".

كما حرص ياسر جلال على توجيه الشكر لفريق العمل وراء الكاميرات والممثلين وقال: "أنا بشكر صناع العمل، والنجوم اللي شاركوا، الفضل بعد ربنا في النجاح لكل فريق العمل اللي أخلص، وتشرفت أني كنت جزء من الفريق ده، وربنا يكلل المجهود بالنجاح في الجزء الثاني، ونتمنى من الجزء الثاني ينال إعجاب الجمهور".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، حول استمرار معاناة جودر مع أعدائه والمؤامرات التي تحاك ضده، ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز، وعرض الجزء الأول من مسلسل "جودر" ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ونسب مشاهدة مرتفعة.

ويشارك في بطولة المسلسل ياسمين رئيس وجيهان شماشرجي ووفاء عامر ووليد فواز وغادة طلعت وعايدة رياض وأخرون.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان ياسر جلال على شاشة السينما كانت بظهوره كضيف شرف بفيلم "سبع البرمبة" عام 2019، بطولة الفنان رامز جلال.

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